Depremzede engelli milli sporcu, zorlu günleri sporla aşmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evi hasar gören engelli sporcu Yeşim Aslan, zorlu günleri Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda kazanacakları başarılarla geride bırakmak istiyor.



Depreme, yaşadığı Kahramanmaraş kentinde yakalanan 45 yaşındaki Aslan, 1,5 yaşında çocuk felci geçirdi. Sol bacağında ortopedik engel oluşan Aslan, eğitim hayatına azimle devam ederek ziraat yüksek mühendisi olmayı başardı.



Tıbbi aromatik bitki uzmanı olarak Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görev yapan Aslan, doktorasını da aynı alanda sürdürüyor.



Aslan, 1 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle başladığı voleybolda, depremin ardından milli takıma davet edildi.



- Eşi kendisine sarılınca deprem olduğunu anladı



Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde milli takımla kampa giren Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde eşinin kendisine sarılmasıyla uyandığını, hemen yataktan inerek "çök, kapan, tutun" pozisyonuna geçtiklerini söyledi.



Sarsıntının geçmesini beklediklerini ve ardından dışarıya çıktıklarını aktaran Aslan, "Hemen koşarak arabaya geçtik ancak tekrar sallandık. Eşim arabaya birinin vurduğunu sandı. O kadar şiddetli sallandık. Apartmanların yıkılmasını gördük. Yakın akrabalarımız hayatını kaybetti. Çok şükür biz sadece evimizin hasar görmesiyle depremi atlattık. O gün her yer mahşer alanı gibiydi." diye konuştu.



Ağabeyinin müstakil evinde bir hafta idare ettiklerini aktaran Aslan, artçılar sürekli olunca dayanamayıp Antalya'ya gittiklerini dile getirdi.



- Milli takım mutluluğu



Milli takıma davet edilince çok mutlu olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:



"Oturarak voleybola arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yıl önce başladım. 'Biraz stres atarım.' diyerek başladığım bu branşta şimdi milli takımdayım. Çok zevkli bir spor. Emeklerimin karşılığını milli takıma seçilerek aldım. İlk defa seçilmenin mutluluğu var üzerimde. İnşallah milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Katılacağımız Gümüş Lig'de altın madalyayı boynumuza takmayı istiyoruz. Milli formayı giymek çok güzel bir duyguymuş. Türkiye'mizi dünyaya duyurmak için çabalıyoruz. İnşallah altın madalyayı kazanıp Kahramanmaraş'a gururla götürmeyi istiyorum."



Kamp sayesinde depremin etkilerini atlatmaya çalıştığını, arkadaşlarının çok yardımcı olduğunu vurgulayan Aslan, "Aklım hep Kahramanmaraş'ta. İnşallah bugünleri de el birliğiyle atlatacağız." diyerek sözlerini tamamladı.









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