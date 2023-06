Depremzede down sendromlu çocuklar, kadın futbolcularla buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, down sendromlu çocuklar ile Malatya Bayanlar Futbol Kulübü sporcuları maç yaptı.



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği kentte özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.



Bu kapsamda Malatya Bayanlar Futbol Kulübü sporcuları, kentte faaliyet gösteren Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği üyeleriyle Yeşiltepe 1 Nolu Saha'da futbol oynadı.



Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Antrenörü Mert Şen, AA muhabirine, depremin ardından özel gereksinimli bireylere destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Down sendromlu gençlerin deprem travmasını atlatması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Şen, "Burada çok güzel bir etkinlik yaptık. Onların da var olduğunu, farkındalık yaratmamız gerektiğini bildirmek istiyorum." dedi.



Malatya Bayanlar Futbol Kulübü yöneticisi Özge Şahin ise özel bireylerle bugün antrenman yaparak futbol oynadıklarını aktardı. İleride daha güzel projelere imza atacaklarını aktaran Şahin, destek verenlere teşekkür etti.



Down sendromlu Esila Özer de futbolu çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.





