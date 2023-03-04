Depremzede çocuklar Gürsel Aksel'e geldi

Balçova Kaymakamlığı'nın girişimine Türkiye Futbol Federasyonu ve Göztepe Kulübü'nün destek vermesiyle depremzede çocuklar hayatlarında unutulmaz bir gece yaşadı.



TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Balçova Kaymakamı TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Usta müsabakayı depremzede çocukların arasında izleyerek onların sevinçlerine ortak oldu.



Müsabaka sonunda Göztepeli futbolcular, çocukların çağrısı üzerine tribünlere gelerek imza verdi ve onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.





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