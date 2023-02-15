Depremzede Bensu, Fatih Terim ile görüştü!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkazdan kurtulan Galatasaray taraftarı 8 yaşındaki Bensu Kural'ın isteğine Fatih Terim kayıtsız kalmadı.



Depremin 3. günü enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki minik depremzede Bensu Kural'ın Galatasaray taraftarı olması ilgi gördü. Sosyal medyadan Fatih Terim ile görüntülü görüşme isteğini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki odasından sosyal medyada paylaşan Bensu'ya, Fatih Terim kayıtsız kalmadı.



GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ



Bensu ile görüntülü görüşen deneyimli hoca, imzalı forma ve maça götürme sözü verdi. Kendisinin hayranı olduğunu söyleyen Bensu'yla konuşan Terim, TRT Spor'un haberinde şunları söyledi:



"Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Ne zaman istersen, İstanbul'a geldiğinde seni götürürüz. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak bir an önce iyileş."



MORAL OLDU



Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim'e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.



