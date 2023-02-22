Depremin ardından sırt sırta veren kız kardeşler, turnuvalara hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon'a gelen milli güreşçi kız kardeşler, yeni başarılar için minderde ter dökmeye başladı.



Depremlerin ardından Valilik koordinesinde Trabzon'a gelen milli güreşçi Merve ve Esra Pul kardeşler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) yerleştirildi.



Sırt sırta vererek günde çift antrenmanla yeni turnuvalara hazırlanan güreşçi kardeşler, tüm olumsuzlukları "tuş" edeceklerini ifade ediyorlar.



"Profesyonel anlamda bu sporu sürdürüyoruz"



Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünde spor uzmanı da görev yapan 24 yaşındaki Merve Pul, AA muhabirine, güreş sporu ile babasının sayesinde tanıştıklarını söyledi. Babasının eski güreşçi olduğuna dikkati çeken Pul, "Babam küçükken bizi antrenmanlarına götürürdü. Onu izlerdik. Heveslendik ve biz de bu spora başladık. Üç kız kardeşiz ve üçümüz de güreşçiyiz." dedi.



Pul, yaklaşık 10 yıldır minderlerde ter döktüklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Profesyonel anlamda bu sporu sürdürüyoruz. Uluslararası derecelerimiz var. Türkiye ve Balkan şampiyonluklarımız var. En son düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var. Kardeşim de aynı şekilde. İkimiz de dünya üçüncüsü olduk."



Trabzon'da da yeni başarılar için antrenmana başladıklarını belirten Merve Pul, "Bundan sonraki hedefim, deprem nedeniyle yaşadığımız bu acıları geride bırakıp ülkemizi turnuvalarda daha iyi temsil etmek. Ülkemizin başı sağ olsun, çok geçmiş olsun. Bu sorunları en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



"Avrupa, dünya şampiyonlukları hedefliyoruz"



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Esra Pul da Valilik koordinesinde TOHM Müdürü ve antrenörlerinin aracılığıyla Trabzon'a geldiklerini ifade etti.



Gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Pul, "Bize yardımcı oldular, kapılarını açtılar, sağ olsunlar. O yüzden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza burada devam ediyoruz." dedi.



Pul, antrenör eşliğinde günde çift antrenman yaptıklarını kaydederek, "Avrupa, dünya şampiyonlukları hedefliyoruz. Daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.



En büyük destekçilerinin ebeveynleri olduğunu vurgulayan Esra Pul, "Ailemizin desteğini arkamızda hissediyoruz. O yüzden daha öz güvenli, istekli ve hırslı şekilde çalışıyoruz." dedi.





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