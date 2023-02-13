Depremin 183. saatinde kurtarıldı

Antakya'da Hüseyin Berber isimli vatandaş, enkaz altından 183. saatte kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Depremin 183. saatinde kurtarıldı
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13 Şubat 2023 20:33
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.

Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.

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