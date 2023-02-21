Depremden etkilenen illerdeki hentbol takımları için karar

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren takımların, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilebileceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Depremden etkilenen illerdeki hentbol takımları için karar
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21 Şubat 2023 17:09
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren takımların, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilebileceklerini duyurdu.

THF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun toplantısında deprem bölgesindeki takımlarla ilgili karar alındığı belirtilerek, "Depremden etkilenen 11 ildeki takımların ligden çekilme usulü belirlendi. Buna göre; takımlarımızın ligden çekilmeleri halinde, tüm hakları saklı kalmak üzere bir sonraki sezon lige devam edebilmeleri ve bu amaçla kulüplere 1 Mart 2023 tarihine kadar başvuru süresi verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

Açıklamada ayrıca, liglerden çekilme kararı alacak takımların sporcu ve antrenörleri için 15 Mart'a kadar geçici transfer hakkı verileceği kaydedildi.

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