Depremden etkilenen çocukların yaraları tenisle sarılacak

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların yaralarının tenisle sarılacağını belirtti.



Durmuş, depremlerin ardından hayata geçirilen "Çocuklarımız Geleceğimizdir Projesi"yle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade eden Durmuş, depremin ardından bölgeye giderek yaşananları gözlemlediğini, devlet millet el ele bölgede çalışıldığını dile getirdi.



Deprem bölgelerinde çocukların yüzünü güldürebilmek, onları daha iyi hissettirebilmek için sporun bir fırsat olabileceğini düşündüğünü belirten Durmuş, tenisin, çocuklara ömür boyu arkadaş olabilecek ve her yaşta yapılabilecek bir spor olduğunu söyledi.



Durmuş, bu kapsamda "Çocuklarımız Geleceğimizdir Projesi"ni hızla faaliyete geçirebilmek için ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'taki Karacasu Konteyner Kenti'nde ve Hatay'da bulunan Konteyner Kent'te 'Çocuklarımız Geleceğimizdir Projesi'yle ilgili incelemelerimizi gerçekleştirdik. İlk etapta Kahramanmaraş'ta bulunan konteyner kentimizde oluşturulacak tenis kulübümüz için hızla çalışmalara başladık. Tenis kortlarının yapımı için asfalt dökülmeye başlandı. Zemin boyamızı uluslararası sertifikası olan yerli bir firmadan tedarik ediyoruz. Uluslararası bir firmayla raket ve topların temini için anlaşma sağlamak üzereyiz. Depremden etkilenen çocukların yaralarını tenisle sarmak istiyoruz. Çocuklarımızın kendilerini Amerika Açık'ta veya Avustralya Açık'ta oynuyor gibi iyi hissedebilmelerini arzu ediyoruz. Kahramanmaraş özelinde 4 mini, 1 midi kort olmak üzere 5 adet kort yapılacak. Ayrıca oluşturacağımız bu alan içinde çocuklarımızın sosyalleşebileceği bölümlere de yer vereceğiz.



Mini turnuvalar düzenlenecek



Konteyner kentlerdeki çocukların eğlenmelerini, sosyalleşebilmelerini sağlamak için bir oyun niteliğinde olabilecek mini turnuvalar düzenlemenin planları arasında olduğuna dikkati çeken Durmuş, "Gerçekleştireceğimiz sponsorluk anlaşmaları kapsamında konteyner kentlerde oluşturulacak kulüplerimizde, çocuklarımızın kitap okuyabilecekleri, sağlıklı ürünlerle beslenebilecekleri alanlar oluşturulacak. Çocuklarımızın sağlıklı içeceklere ulaşabilecekleri bir standımız da olacak. Bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.



Kulüplerin, çocukların kendilerini ait hissettikleri yaşam merkezleri olmasını istediklerini belirten Cengiz Durmuş, şu ifadeleri kullandı:



"Kulübümüze üye olan her çocuğumuzun bir rozeti de olacak. Kulüplerimizin adını, orada belki de en güzel zamanlarını geçirecek çocuklarımızın vermesini istiyoruz. Sabah 08.00'de kapılarını açacak kulüplerimiz, akşam 22.00'ye kadar açık olacak ve çocuklarla çalışma konusunda yetkili olan, federasyonumuzca görevlendirilen antrenörlerimiz konteyner kentlerde çalışacak. Bunun yanı sıra yerel yönetimler ve yetkili kurumlarla iletişime geçilerek, alanda hem fiziksel hem de psikolojik destek anlamında görevlendirilmiş ekiplerle proje kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu projeyi, depremden etkilenen her ilimizde oluşturulacak konteyner kentlerde tenis kulüpleri kurmak üzere planladık."



Projeyi ünlü sporcular da destekledi



Cengiz Durmuş, "Çocuklarımız Geleceğimizdir Projesi"ni hem ulusal hem de uluslararası anlamda büyüterek çocuklara daha fazla katkı sağlamak adına görüşmeler gerçekleştirdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ünlü menajer Bayram Tutumlu dünyanın yaşayan tenis efsanelerinden Rafael Nadal'a ulaştı. Rafael Nadal bir yüce gönüllülük göstererek Grand Slam turnuvalarında giydiği tişörtünü ve tarihi maçlarda kullandığı raketini bağışladı. Yine Tutumlu'nun bağlantılarıyla ünlü sanatçı Shakira gitarını, Galatasaray'ın efsanesi Popescu, sarı-kırmızılı ekibin Arsenal'e karşı kazandığı UEFA Kupası zaferinde giydiği kramponlarını bağışladı. Bu anlamlı bağışların gelirlerinin hepsi Çocuklarımız Geleceğimizdir Projesi'ne aktarılacak. Bu kapsamda çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz."









