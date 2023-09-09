Depremden etkilenen Ahmet Assaf korkularından kortta kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, duvarları yıkılan evlerinden sağ kurtulan 13 yaşındaki Ahmet Assaf Korkmaz, tenis kortlarında deprem travmasını atlattı.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da duvarları yıkılan evlerinden ailesi ile birlikte sağ kurtulan Ahmet Assaf, Amasya'ya yerleşti.



Adıyaman'da tenisle ilgilenen genç sporcu, depremin etkisinden kurtulmak için burada tenise yeniden başladı.



Anadolu Yıldızları Lig'inde Türkiye Şampiyonasına katılan Korkmaz, yarı finale kadar yükselmeyi başararak, deprem travmasını üzerinden attı.



Genç sporcu AA muhabirine, deprem esnasında büyük korku yaşadığı için donup kaldığını anlattı.



Evinin duvarlarının yıkılmaya başladığını aktaran Korkmaz, "Adıyaman'da gerçekleşen depremde birinci katta oturduğumuz için duvarlar yıkılmaya başlayınca hemen aşağıya atladık, böylelikle depremden yara almadan kurtulduk. Sonrasında ailemle birlikte Amasya'ya taşındık. Adıyaman'da tenise başlamıştım, Amasya'da da ailemin desteğiyle yeniden spora başladım. Burada hocalarım bana çok yardımcı oldu. Hatta beni hemen Türkiye şampiyonasında oynattılar. İlk turnuvamda yarı finale kadar yükseldim. Tenis oynayarak depremi tamamen unuttum." dedi.



Korkmaz, teniste profesyonel bir sporcu almak istediğini de dile getirdi.



Tenis Antrenörü Fatih Tokmak ise hayata tutunmanın en önemli objelerinden birinin spor olduğunu ve Ahmet'i de yeniden spora yönlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Sonuçta spor bu tarz sıkıntıların giderilmesinde en önemli etkinliklerden biri. Ahmet'i aramıza aldık, çok kısa zamanda uyum sağladı. Depremin etkilerini yavaş yavaş atlattı. Bizimle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Anadolu Yıldızları Ligi'ne katıldı. Samsun, Elazığ ve Erzincan'da gruplara geldi. Sporcularımızla oralarda gayet sosyalleşti, kaynaştı. Ahmet şu anda normalleşme sürecinde çok güzel bir seviyeye geldi. Ahmet hayata tenisle ve sporla tutundu."



