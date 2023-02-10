Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 11:34

Depremde ölenler şehit sayılır mı? Hadis, ayet depremde ölenler yıkanır mı?

Depremde ölenler şehit sayılır mı sorusu merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı her geçen dakika yükselirken depremde ölenlerin şehit olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. Peki depremde ölenler şehit sayılır mı? Ayet ve hadislerde depremde hayatını kaybedenler şehit sayılır mı? Depremde ölenler şehit sayılır mı? Hadis, ayet depremde ölenler yıkanır mı?

Depremde ölenler şehit sayılır mı? Hadis, ayet depremde ölenler yıkanır mı?
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 280'den fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 2 bin fazla kişi de yaralandı. Sadece Kahramanmaraş'ta 70'den fazla kişi vefat etti. Deprem Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybedenler olduğu söyleniyor. Peki depremde ölenler şehit sayılır mı? Ayet ve hadislerde depremde ölenlerin şehit olacağına dair neler söyleniyor? İşte tüm detaylar!
DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI AYET, HADİS?

Bu fetvalardan anlaşıldığına göre, depremden kaçmayan intihar etmiş sayılmaz. Müstehabı terk etmiş olur. Depremden kaçmayan mutlaka ölür diye bir şey yoktur. Depremde ölenin imanı varsa mutlaka şehittir.
Hadis-i şerifte, (Suda boğulan, yangında ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, şehittir) buyuruldu. (İbni Asakir)

Deprem olunca evden çıkıp açık yere gitmelidir. Resulullah efendimiz, yolda eğri duvarın önünden koşarak geçti. (Hindiyye)

Bu fetvalardan anlaşıldığına göre, depremden kaçmayan intihar etmiş sayılmaz. Müstehabı terk etmiş olur. Depremden kaçmayan mutlaka ölür diye bir şey yoktur. Depremde ölenin imanı varsa mutlaka şehittir.

Kimler şehit sayılır

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


"Şehitler 5 kısımdır:

Bulaşıcı hastalığa yakalanan,
ishale tutulan,
suda boğulan,
göçük altında kalan ve
Allah yolunda savaşırken şehit olanlar." (Buhârî, Cihâd 30; Müslim, İmâre 164. Ayrıca bk. Buhârî, Ezân 32; Tirmizî, Cenâiz 65)

DOĞAL AFET ŞEHİDİ NEDİR?

Sual: (Doğal âfet şehidi) deniyor. Böyle bir şey var mıdır?


Kim, nerede, nasıl ölürse ölsün, Müslüman değilse şehit olmaz. Gayrimüslim ise, zulmen de öldürülse şehit olmaz. İmanı varsa, yani itikadı düzgün bir Müslümansa, günahları çok olsa da, savaşta ölsün, anarşide ölsün, görevde ölsün, kanser gibi hastalıklardan ölsün, şehit olur. Doğal âfetler sebebiyle, mesela depremde, yangında, sel felaketinde, çığ altında kalmakla, yıldırım düşmekle, tsunamide, denizde ölmüş olsa yine şehit olur. Bunlara (doğal âfet şehidi) denmez. Dense de, şehitliklerine zarar gelmez. Fakat içkiden çatlayıp ölene, meyhane şehidi veya sosyalizm uğrunda ölene, devrim şehidi demek yanlış olur, çünkü şehitlik İslâmî bir tabirdir.

Depremde ölenler yıkanır mı?

Prof. Dr. Ali Erbaş, geçmişte depremde hayatlarını kaybedenlerin şehit olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili konuşmuştu. Prof. Dr. Ali Erbaş "Depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını" ifade etti. 

"Depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını" belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "ölüme her an hazır olmak gerektiğini" ifade etti.

Erbaş, Zilzal Suresi'nde kıyametin "zelzele" kelimesi ile anlatıldığını aktararak, depremin kıyametin bir alıştırması olduğunu ve depremden, diğer afetlerden dersler alınması gerektiğini vurguladı.

Sözlükte şehit "kesin olarak bilen, bildiğini haber verme konusunda güvenilen kimse" demektir. Bu kelime Allah'a nisbet edildiğinde "her şeyi gözetlemiş gibi bilen, hiçbir şey ilminden gizli kalmayan" manasına gelir.

Deprem bölgesinde cenazeleri yıkamadan defnetmek caiz midir?

Cenazeyi su ile yıkama imkânı olduğu sürece su ile yıkamak gerekir. Su ile yıkama imkanının olmadığı durumlarda cenazeye teyemmüm yaptırılır. Cenazeye uygulanan teyemmüm, kişilerin abdest veya gusül yerine aldıkları teyemmüm gibidir. Teyemmüm aldıracak kişi, ne için teyemmüm aldıracağına (gusle) niyet eder. Eldivenli veya eldivensiz olarak parmakları açık şekilde ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle cenazenin yüzünün tamamını bir kerede mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içiyle, cenazenin dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle cenazenin sol kolunu aynı şekilde mesh eder. Erkek, erkek cenazeye, kadın da kadın cenazeye teyemmüm ettirir. Zaruret durumlarında erkek veya kadın eldiven kullanarak karşı cinsten olan cenazeye teyemmüm ettirebilir. Cenaze, teyemmüm yaptırılamayacak halde ise mevcut haliyle namazı kılınır ve defnedilir.

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