Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 17:44

Depremde ölenler şehit mi sayılıyor? Hadis, ayet depremde ölenler şehit sayılır mı?

Depremde ölenler şehit mi sayılıyor? merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı her geçen dakika yükselirken depremde ölenlerin şehit olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. Peki depremde ölenler şehit sayılır mı? Ayet ve hadislerde depremde hayatını kaybedenler şehit sayılır mı? Doğal afet şehidi nedir? İşte cevaplar…

Depremde ölenler şehit mi sayılıyor? Hadis, ayet depremde ölenler şehit sayılır mı?
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 280'den fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 2 bin fazla kişi de yaralandı. Sadece Kahramanmaraş'ta 70'den fazla kişi vefat etti. Deprem Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybedenler olduğu söyleniyor. Peki depremde ölenler şehit sayılır mı? Ayet ve hadislerde depremde ölenlerin şehit olacağına dair neler söyleniyor? İşte tüm detaylar!
DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI AYET, HADİS?

Bu fetvalardan anlaşıldığına göre, depremden kaçmayan intihar etmiş sayılmaz. Müstehabı terk etmiş olur. Depremden kaçmayan mutlaka ölür diye bir şey yoktur. Depremde ölenin imanı varsa mutlaka şehittir.
Hadis-i şerifte, (Suda boğulan, yangında ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, şehittir) buyuruldu. (İbni Asakir)

Deprem olunca evden çıkıp açık yere gitmelidir. Resulullah efendimiz, yolda eğri duvarın önünden koşarak geçti. (Hindiyye)

Bu fetvalardan anlaşıldığına göre, depremden kaçmayan intihar etmiş sayılmaz. Müstehabı terk etmiş olur. Depremden kaçmayan mutlaka ölür diye bir şey yoktur. Depremde ölenin imanı varsa mutlaka şehittir.

DOĞAL AFET ŞEHİDİ NEDİR?

Sual: (Doğal âfet şehidi) deniyor. Böyle bir şey var mıdır?
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Kim, nerede, nasıl ölürse ölsün, Müslüman değilse şehit olmaz. Gayrimüslim ise, zulmen de öldürülse şehit olmaz. İmanı varsa, yani itikadı düzgün bir Müslümansa, günahları çok olsa da, savaşta ölsün, anarşide ölsün, görevde ölsün, kanser gibi hastalıklardan ölsün, şehit olur. Doğal âfetler sebebiyle, mesela depremde, yangında, sel felaketinde, çığ altında kalmakla, yıldırım düşmekle, tsunamide, denizde ölmüş olsa yine şehit olur. Bunlara (doğal âfet şehidi) denmez. Dense de, şehitliklerine zarar gelmez. Fakat içkiden çatlayıp ölene, meyhane şehidi veya sosyalizm uğrunda ölene, devrim şehidi demek yanlış olur, çünkü şehitlik İslâmî bir tabirdir.

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