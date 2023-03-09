Depremde kayıp veren takım zor günleri aşmaya çalışıyor

Depremde 5 oyuncusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un Trabzonlu teknik kadrosu, depremin yaralarını sarmaya çabalıyor.



Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 5 futbolcusu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.



Çöken kulüp tesisi enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Trabzonlu teknik kadro ile bir futbolcu, takımın ligden çekilmesiyle memleketlerine döndü. Burada birbirlerine destek olan ekip hem depremin yaralarını sarmaya hem de kaybettikleri arkadaşlarının acısını hafifletmeye çalışıyor.



"Beklenmedik şeyler yaşadık"



Teknik direktör Ercan Kul, AA muhabirine, Kahramanmaraş İstiklal Spor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu söyledi. Ligde15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlikleri olduğunu belirten Kul, "3 gol yedik, 45 gol attık. Rekor kırıyorduk ama afetle karşılaştık. Ülkemizin başı sağ olsun. Beklenmedik şeyler yaşadık." dedi.



Kul, depremde kulüp tesislerinin çöktüğünü, 4 oyuncusunun orada, 1 oyuncusunun da ailesinin yanında enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Ben depremi Gaziantep'te yaşadım. Evimizde hasar oldu ama bizi fazla etkilemedi. Ertesi gün oyuncularımın yanına gittim. Film sahnesi gibi olaylar yaşadık." diye konuştu.



Yaralı bir sporcunun hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden Kul, şunları söyledi:



"Enkazdan çıkan oyuncularımız var. Hayat bir şekilde devam edecek, şoku atlatmaya çalışıyoruz. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece bizim için değil bütün o depremi yaşayan insanlar için çok büyük travma oldu. İnşallah kısa sürede atlatırız ve bir daha böyle afetle karşılaşmayız."



"4 Trabzonlu olarak acıları unutmak için beraberiz"



Yardımcı antrenör Cem Alemdağ da kendisinin de çöken binanın içerisinde olduğunu ve enkazdan kendi imkanlarıyla çıktığını anlattı. Hala olayın etkisinde olduklarını dile getiren Alemdağ, "O anın şokunu anlatamıyoruz. Ne olacak endişesi, zaten gürültü ile beraber bina çöktü. Boşluğa düştük. Sonrasında binanın altında kalan arkadaşlarımızın çığlıkları, toz dumandan boğulma korkusu unutulamaz." ifadesini kullandı.



Alemdağ, bu tür felaketleri bir daha yaşamamayı temenni ederek, "4 Trabzonlu olarak acıları unutmak için beraberiz. Bu saatten sonra buradayız, birbirimize destek oluyoruz." dedi.



"Sürekli sallandığımızı hissediyoruz"



Takımın sağlık işleri sorumlusu Yalçın Topal da depreme uykuda yakalandığını ve sadece dua ettiğini söyledi.



Depremin kendisine 10 dakika gibi geldiğini kaydeden Topal, ilk defa depreme denk geldiğini, yaşadıklarının çok kötü olduğunu, kendilerini pencereden dışarı atarak kurtulduklarını anlattı.



Topal, hala olayın etkisinde olduklarını belirterek, "Her akşam rüyalarımıza giriyor, şoktayız hala. Kabuslar görerek uyanıyoruz. Sürekli sallandığımızı hissediyoruz. İnşallah kısa zamanda atlatırız." diye konuştu.



Futbolculardan Tolga Şahin de o gece aşırı sarsıntıyla uyandığını ve arkadaşının ağlamasının kendisini çok etkilediğini aktardı.



Çöken binanın 4'üncü katından oda arkadaşıyla pencereden atlayarak kurtulduklarını ifade eden Şahin, arkadaşlarını kaybettiği için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ