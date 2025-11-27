27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Depremde kaybettiği babası için çıktığı tatamide başarıdan başarıya koşuyor

6 Şubat depremlerinde kaybettiği babasının yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda milli sporcu olmaya hak kazanan Ahmet Doğru, Romanya Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde etti.

Depremde kaybettiği babası için çıktığı tatamide başarıdan başarıya koşuyor
Hatay'da 14 yaşındaki milli tekvandocu Ahmet Doğru, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasına verdiği sözü tutarak girdiği müsabakalarda ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor.

Merkez Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi'nde 3'üncü kattaki evlerinde depreme yakalanan Ahmet, kardeşi ve annesinin sağ kurtulduğu enkazda babasını kaybetti.

Ahmet, kendisini henüz 8 yaşındayken spora yönlendiren babasının, milli sporcu olması ve ardından da ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkması isteğini yerine getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Tekvando İl Temsiclici Hasan Erişik ve milli takım antrenörü Abdullatif Kıcım eşliğinde turnuvalara hazırlanan Ahmet, bu yıl babasının hayalini gerçekleştirdi.

Ahmet, milli takım formasıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te ekimde düzenlenen Romanya Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

- "Babam başaracağıma her zaman inandı"

Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, milli tekvandocu Ahmet Doğru, AA muhabirine, tüm başarısının arkasında önce babasının ardından da antrenörlerinin olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini anlatan Doğru, şöyle devam etti:

"Depremden önce sitede oturuyorduk, oradaki arkadaşlarım tekvandoya gidiyordu, babam da beni kulübe yazdırdı. Hasan hocamla başladık ve hala devam ediyorum. Tekvando gerçekten hayatımın bir parçası oldu. Bu spora başladığımda babam beni her gün yaz kış, soğuk sıcak demeden antrenmanlara götürüyordu. Babam başaracağıma her zaman inandı, ben de onun inancını boşa çıkarmamak için çok çalıştım, azmettim. Depremde babamı kaybettim ama bu sporu bırakmadan onu cennette gururlandırmak için daha çok çalışıyorum, inşallah başaracağım."

Ahmet, haftanın 6 günü salonda çalıştığını dile getirdi.

İlk uluslararası derecesini geçen ay aldığını belirten Ahmet, "Geçen ay 3 maç yaparak milli sporcu oldum, babamın ilk isteğini gerçekleştirdim. İnşallah daha çok çalışıp, inanıp dünya, Avrupa dereceleri yapıp ailemi gururlandıracağıma inanıyorum." diye konuştu.

- "Babası her antrenmanına, müsabakasına gelirdi"

Antrenör Abdullatif Kıcım ise Ahmet'in il bazında sayısız başarısı ve madalyasının bulunduğunu ifade etti.

Ahmet'in Türkiye derecelerinin de olduğunu anlatan Kıcım, şunları kaydetti:

"Ahmet çocukluğundan beri çok hevesli bir sporcu. Rahmetli babası her antrenmanına, müsabakasına, işi ne olursa olsun bırakır oğlunun yanına gelirdi. En büyük arzusu da Ahmet'i kürsüde görmekti."

