Depremde kaybettiği babası için çıktığı tatamide başarıdan başarıya koşuyor

Hatay'da 14 yaşındaki milli tekvandocu Ahmet Doğru, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasına verdiği sözü tutarak girdiği müsabakalarda ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor.Merkez Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi'nde 3'üncü kattaki evlerinde depreme yakalanan Ahmet, kardeşi ve annesinin sağ kurtulduğu enkazda babasını kaybetti.Ahmet, kendisini henüz 8 yaşındayken spora yönlendiren babasının, milli sporcu olması ve ardından da ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkması isteğini yerine getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Tekvando İl Temsiclici Hasan Erişik ve milli takım antrenörü Abdullatif Kıcım eşliğinde turnuvalara hazırlanan Ahmet, bu yıl babasının hayalini gerçekleştirdi.Ahmet, milli takım formasıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te ekimde düzenlenen Romanya Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, milli tekvandocu Ahmet Doğru, AA muhabirine, tüm başarısının arkasında önce babasının ardından da antrenörlerinin olduğunu söyledi.Yaklaşık 5 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini anlatan Doğru, şöyle devam etti:Ahmet, haftanın 6 günü salonda çalıştığını dile getirdi.İlk uluslararası derecesini geçen ay aldığını belirten Ahmet,diye konuştu.Antrenör Abdullatif Kıcım ise Ahmet'in il bazında sayısız başarısı ve madalyasının bulunduğunu ifade etti.Ahmet'in Türkiye derecelerinin de olduğunu anlatan Kıcım, şunları kaydetti: