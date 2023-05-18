Depremde hayatını kaybeden sporcunun mirasını kardeşi sürdürecek

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, spor kulübünün binasında hayatını kaybeden güreşçi Aslan Ekiz'in kardeşi Yakup Arda Ekiz, ağabeyinin yarım kalan hayallerini hayata geçirmek istiyor.Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş Spor Kulübü sporcularının kaldığı binanın yıkılması üzerine aralarından Aslan Ekiz'in de bulunduğu toplam 9 sporcu hayata veda etti.Spor hayatı boyunca çok sayıda madalyayı boynuna geçiren merhum sporcudan etkilenen 8 yaşındaki Yakup Arda Ekiz de güreşe merak saldı.Babasının desteğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü güreşçileri ile Batıpark Spor Salonu'nda güreş antrenmanlarına başlayan Yakup Arda, ağabeyi gibi takdir toplayan bir sporcu olmak istiyor.Aslan Ekiz'in babası Ramazan Ekiz, AA muhabirine, oğlunun depremden bir gün önce Kahramanmaraş'ta düzenlenen uluslararası turnuvada gümüş madalya kazandığını ama depremlerde oğluyla beraber 8 sporcunun hayata veda etmesiyle üzüntülerinin derinleştiğini söyledi.Güreş sporuna gönül verdiğini ve oğlunun da büyük bir güreşçi olmasını arzuladığını anlatan Ekiz,dedi.Allah'tan gelen bir afete karşı yapacakları bir şey olmadığını ifade eden Ekiz, dört çocuğundan en büyükleri olan Aslan'ı depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, en küçük çocuğu olan 8 yaşındaki Yakup Arda'nın ise ağabeyi gibi güreşçi olmak istediğini anlattı.Yakup Arda'nın ağabeyini çok örnek aldığını, evde ona özenerek güreşler yaptığını belirten Ekiz,diye konuştu.Yakup Arda Ekiz de ağabeyinin başarılı bir güreşçi olduğunu, onun hedeflerine ulaşmak istediğini anlatarak,ifadelerini kullandı.