Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 17:38

DEPREM YARDIM BAŞVURUSU! 10 Bin TL depremzedelere yardım e-devlet başvuru nasıl yapılır?

Depremzedelere deprem yardım başvurusu 10000 TL olarak açıklandı. e-Devlet üzerinden yapılacak yardımlar PTT sorgulama aracılığıyla sorgulanabiliyor. 10 bin TL deprem yardımı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada depremzedelere 10 bin TL deprem desteğini açıkladı. Peki, 10 bin TL deprem yardım başvurusu nasıl yapılır. desteği kimlere verilecek, hangi illerdeki vatandaşları? 10 Bin TL depremzedelere yardım e-devlet başvuru nasıl yapılır?

DEPREM YARDIM BAŞVURUSU! 10 Bin TL depremzedelere yardım e-devlet başvuru nasıl yapılır?
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Depremzedelere deprem yardım başvurusu detayları belli oluyor. Son yüz yılın en büyük felaketleri arasında kabul edilen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapığı açıklamada depremden etkilenen ailelere ilk etapta 10 bin TL deprem yardımı verileceğini söyledi. Açıklamanın ardından '10 bin lira deprem yardım başvurusu nereye yapılacak?' sorusu araştırılmaya başlandı…

DEPREM YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
10 BİN TL DEPREM YARDIMI HANGİ İLLERE VERİLECEK?

10 bin liralık yardımın depremden etkilenen Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis'deki depremzedelere verilmesi bekleniyor.

10 BİN LİRA DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

10 bin lira yardımı almak için başvuru olmayacak, depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRA DEPREM YARDIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu.

Kameralar karşısında son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.
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Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz.

Antalya, Mersin gibi illerde otellerde görüştük. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirebiliriz. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.

Depremde zarar gören ailelere 10 bin TL nakdi yardımda bulunacağız." İfadelerini kulandı.


 

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