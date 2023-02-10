DEPREM YARDIM BAŞVURUSU! 10 Bin TL depremzedelere yardım e-devlet başvuru nasıl yapılır?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.10 bin liralık yardımın depremden etkilenen Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis'deki depremzedelere verilmesi bekleniyor.10 bin lira yardımı almak için başvuru olmayacak, depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu.Kameralar karşısında son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz.Antalya, Mersin gibi illerde otellerde görüştük. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirebiliriz. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.Depremde zarar gören ailelere 10 bin TL nakdi yardımda bulunacağız." İfadelerini kulandı.