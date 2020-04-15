Deprem Son dakika Türkiye - Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu

AFAD'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem oldu! Gaziantep ve Adana şehirlerinde de deprem yoğun olarak hissedildi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğu ifade edilirken depremin saati de 10:40 olarak açıklandı. Deprem sadece Hatay'da değil Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Hatay'daki depremde can ve mal kaybının olmadığı ifade ediliyor.

15 Nisan 2020 11:21
Deprem Son dakika Türkiye - Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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