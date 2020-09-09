Deprem son dakika 9 Eylül 2020 Tekirdağ, İstanbul Tekirdağ depreminin şiddeti kaç?

İstanbul'da deprem oldu vatandaşlar gerekli bilgileri almak için internete sarıldı. 09.09 saat 01:00'de gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı. Beklenen İstanbul depremi akıllara gelse de yaşanan hareketlilik özellikle sosyal medyada oldukça konuşuldu. Gerçekleşen depremin Tekirdağ Çorlu açıklarında ve 4.1 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.AFAD Daire Başkanlığından yapılan açıklamada depremin tam saatinin 00:57 olduğu açıklandı. Depremde şu ana kadar herhangi bir büyük sorun yaşanmadığı aktarıldı.Gece saatlerinde gerçekleşen depremin ardından herkes internete sarıldı denebilir. Sosyal medya aracılığı ile depremi hissettikten sonra detayları anlamak için kullanıcılar özellikle sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Depremin İstanbul'un bazı kesimlerinde hissedilmediğini iddia eden vatandaşlar da oldu. Tekirdağ Çorlu açıklarında denizde olan depremden sonra vatandaşların aklına yine beklenen İstanbul depremi geldi.4 şiddetindeki depremden sonra yeni bir deprem daha meydana geldi. 3.2 şiddetinde gerçekleşen deprem ikinci bir paniğe neden oldu. Depremde yaşanan herhangi bir maddi veya can kaybının olmadığı resmi makamlarca açıklandı.Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 4.6 şiddetinde olduğu açıklandı. Tüm vatandaşların ilgiyle takip ettiği bilgilere göre depremin Tekirdağ'da meydana geldiği ve bir çok İstanbullu tarafından hissedildiği kaydedildi.