Deprem son dakika 9 Eylül 2020 Tekirdağ, İstanbul Tekirdağ depreminin şiddeti kaç?

Son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen deprem 9 Eylül 2020 gecesinde meydana geldi. Bugün deprem oldu ve gündeme bir anda düştü. İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. Merak edenler arasında yapılan paylaşımlarla gerçek ortaya çıktı ve İstanbul'da da hissedilen deprem olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalarda şiddeti çok yüksek olmayan ancak az da olmayan deprem gerçekleşti. AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada İstanbul'da da hissedilen bir deprem olduğunu açıkladı. Saat 01:00 sularında gerçekleşen deprem İstanbullulara da panik yarattı. İstanbul depremi kaç şiddetinde, İstanbul depremi oldu mu? İstanbul'da deprem hissedildi, detayları için haberimizie göz atabilirsiniz...

09 Eylül 2020 01:31
Deprem son dakika 9 Eylül 2020 Tekirdağ, İstanbul Tekirdağ depreminin şiddeti kaç?
İstanbul'da deprem oldu vatandaşlar gerekli bilgileri almak için internete sarıldı. 09.09 saat 01:00'de gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı. Beklenen İstanbul depremi akıllara gelse de yaşanan hareketlilik özellikle sosyal medyada oldukça konuşuldu. Gerçekleşen depremin Tekirdağ Çorlu açıklarında ve 4.1 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AFAD Daire Başkanlığından yapılan açıklamada depremin tam saatinin 00:57 olduğu açıklandı. Depremde şu ana kadar herhangi bir büyük sorun yaşanmadığı aktarıldı.

9 EYLÜL 2020 SON DAKİKA DEPREM İSTANBUL

Gece saatlerinde gerçekleşen depremin ardından herkes internete sarıldı denebilir. Sosyal medya aracılığı ile depremi hissettikten sonra detayları anlamak için kullanıcılar özellikle sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Depremin İstanbul'un bazı kesimlerinde hissedilmediğini iddia eden vatandaşlar da oldu. Tekirdağ Çorlu açıklarında denizde olan depremden sonra vatandaşların aklına yine beklenen İstanbul depremi geldi.



İKİNCİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

4 şiddetindeki depremden sonra yeni bir deprem daha meydana geldi. 3.2 şiddetinde gerçekleşen deprem ikinci bir paniğe neden oldu. Depremde yaşanan herhangi bir maddi veya can kaybının olmadığı resmi makamlarca açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİNDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 4.6 şiddetinde olduğu açıklandı. Tüm vatandaşların ilgiyle takip ettiği bilgilere göre depremin Tekirdağ'da meydana geldiği ve bir çok İstanbullu tarafından hissedildiği kaydedildi.

Diğer Haberler

Deprem İstanbul son dakika 9 Eylül 2020, AFAD Kandilli Rasathanesi resmi açıklama Gündem

Deprem İstanbul son dakika 9 Eylül 2020, AFAD Kandilli Rasathanesi resmi açıklama
Deprem son dakika 9 Eylül 2020 Tekirdağ, İstanbul Tekirdağ depreminin şiddeti kaç? Gündem

Deprem son dakika 9 Eylül 2020 Tekirdağ, İstanbul Tekirdağ depreminin şiddeti kaç?
Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (09 Eylül Çarşamba)
Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (09 Eylül Çarşamba)
Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (09 Eylül Çarşamba)
Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (09 Eylül Çarşamba)
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (09 Eylül Çarşamba)
2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (09 Eylül Çarşamba)
Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (09 Eylül Çarşamba) Genel Haber

Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (09 Eylül Çarşamba)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
2

Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
3

Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
4

İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
5

'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'
6

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim için flaş açıklama
7

Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak
8

Ümraniyespor'da 14 kişinin testi pozitif
9

Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Bu gece saat 00.00'dan itibaren...
yukarı ok