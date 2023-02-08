Haber Tarihi: 08 Şubat 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 10:06

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2023

Deprem son dakika || 8 Şubat Depremde kaç kişi öldü? Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkili olduğu 10 ilde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya) 3 aylık OHAL ilan edileceğini duyurdu. İşte, 10 ilimizi etkileyen depremle ilgili son durum

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2023
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Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar depremin bilançosunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il bazında vefat, yaralı ve yıkılan bina sayısını açıkladı. 

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2023
 Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı 6 bin 234'e yükseldi

AFAD'ın son açıklamasına göre Kahramanmaraş depremlerinde ölü sayısı 6 bin 234'e yükseldi.
Yaralı sayısı 37 bin 11.

Deprem bölgesinde son durum

Gün boyunca Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili gelişmeleri size canlı sayfamızdan aktarıyoruz.

AFAD'ın son açıklamasına göre 11 ilde toplam ölü sayısı 6 bin 234 ve 37 bin 11 yaralı var
Yaralıların bir kısmı deprem bölgesinden İstanbul'a sevk ediliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Adli süreçlerdeki süreleri 15 gün uzattık
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Deutsche Telekom: Almanya - Türkiye görüşmeleri bir hafta boyunca ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün depremin vurduğu bölgeyi ziyaret edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün depremin merkezi Kahramanmaraş'a ardından da Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.


 

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