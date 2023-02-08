DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar depremin bilançosunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il bazında vefat, yaralı ve yıkılan bina sayısını açıkladı.AFAD'ın son açıklamasına göre Kahramanmaraş depremlerinde ölü sayısı 6 bin 234'e yükseldi.Yaralı sayısı 37 bin 11.Gün boyunca Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili gelişmeleri size canlı sayfamızdan aktarıyoruz.AFAD'ın son açıklamasına göre 11 ilde toplam ölü sayısı 6 bin 234 ve 37 bin 11 yaralı varYaralıların bir kısmı deprem bölgesinden İstanbul'a sevk ediliyorAdalet Bakanı Bozdağ: Adli süreçlerdeki süreleri 15 gün uzattıkOHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandıDeutsche Telekom: Almanya - Türkiye görüşmeleri bir hafta boyunca ücretsizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün depremin vurduğu bölgeyi ziyaret edecek.Hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün depremin merkezi Kahramanmaraş'a ardından da Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.