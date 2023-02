DEPREM ÖLÜ SAYISI 10 ŞUBAT 2023! Son dakika depremde kaç kişi öldü, toplam can kaybı ne kaar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son dakika... 10 şubat 2023 deprem ölü ve yaralı sayısı ile toplam can kaybı sayısı açıklandı. 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından bilanço ağırlaşıyor. Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı takip ediliyor. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklamasının ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı bilançocu belli oluyor. İşte, Deprem ölü - can kaybı sayısı ve yaralı sayısı hakkında son dakika açıklaması...01:10 Kahramanmaraş'ta 92 saat sonra anne ve kızı enkazdan kurtarıldı.00:20 Hatay'da Diken'e konuşan bir yurttaş kızı, damadı ve torununun enkaz altında olduğunu söyledi. İlk iki gün ekiplerin gelmediğini aktaran yurttaş, şunları dedi: "Sağ olduklarına inanmıyorum, artık ses gelmediğini söylediler."23:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "29 bin 622 arama kurtarma personeli sahada. Can kaybı 17 bin 674'e yükseldi. 72 bin 879 kişi kurtarıldı. Toplam personel sayısı 120 bin 344."11.52 | AFAD: Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.11.36 | Kahramanmaraş'taki enkazdan 79. saatte bir kişi kurtarıldı.11.33 | EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.11.30 | AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.11.00 | Meksika'dan gelen 150 kişilik arama-kurtarma ekibi Adıyaman'da.10.50 | Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.10.46 | AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.10.25 | Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirilen savcı sayısı, 206'ya ulaştı.10.12 | Kahramanmaraş Pazarcık'taki enkazdan 78. saatte bir anne ve iki çocuk sağ olarak çıkarıldı.10.08 | Adıyaman'da depremden 77 saat sonra bir kişinin sağ olarak çıkarıldığı bildirildi.10.00 | AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma yürüttüğü Adana, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazında inleme sesi duyuldu. Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kadını bulunduğu yerden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen ancak 48 yaşında olduğu belirtilen yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.9.05 | Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla beş ilde birden fazla noktaya, "TIR eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.8.53 | AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.8.45 | 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay illerini de etkileyen depremin ardından bölgedeki hava sıcaklıklarının sıfırın altında olacağı belirtildi.8.00 | Hatay Antakya'da bin kişinin yaşadığı Rönesans Rezidans'ın enkazında hâlâ yaşayan insanların olduğu bildirilirken, daha fazla ekibe ihtiyaç olduğu ifade edildi.7.50 | Gaziantep'te Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen üç kişiye 76 sat sonra sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile, alkışlar eşliğinde karşılandı.6.22 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından deprem bölgelerindeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesi (HILTI), askeri kargo uçağı ile Adana'ya gönderildi.6.00 | Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı. Depremden 73 saat sonra üç kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.5.48 | Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.5.29 | Diyarbakır'da sekiz katlı Yoldaş Apartmanı'nda ses alınması üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında Yazgül Çaçan, depremin 72. saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı.05.00 | ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri" dedi.04.52 | KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi.04.00 | Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından, depremzedelerin konaklaması için ücretsiz hizmet veren otellerin listesini paylaştı.03.31 | AFAD, saat 03.00 itibariyle yaşamını yitirenlerin sayısını 12 bin 391 olarak açıkladı. 62 bin 914 kişi ise yaralı.03.00 | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremden 64 saat sonra Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan Selin Apartmanı enkazında, 24 yaşındaki Doğan Akkök'e sağ ulaştı. Enkazın altından çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilirken; Akkök'ün enkaz altındaki duvara, "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü.02.59 | Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter, Türk hükümeti tarafından erişimin kısa süre içinde yeniden etkinleştirileceği konusunda bilgilendirildi" ifadesini yazdı.02.18 | Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki firar girişiminin önlenmesi için yapılan müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığını, hastaneye sevk edilen yaralılardan üçünün hayatını kaybettiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.00.59 | SPK, yatırım ve emeklilik fonları işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.00.46 | Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.00.39 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.