DEPREM OLACAK MI 8 MART 2023? Tekrar deprem olacak mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.



Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi



Yeni depremler olur mu?



Artçı depremlerin aralıklarla devam edeceğini kaydeden Bigöl, "Bundan sonra o bölgede bu büyüklüklerde bir deprem olmaz. Artçı depremler, hatta bugün olan depremler içinde de 7.6 dışında artçı olmadığını zannettiğimiz depremler var. Bunlar incelemeyle meydana çıkacak. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hem büyüklükleri hemen zaman, oluşum aralığı azalarak devam edecek. Bugün 6.6, 6.7 olduysa öbür gün belki 5 olacak, daha sonra haftada bir 15 günde bir, ayda bir yılda bir artçı depremler olacak." diye konuştu.



6 büyüklüğündeki deprem hasar almış binayı yıkar



Hasarlı evlerden uzak durulması çağrısını yineleyen Bingöl, "Eğer bina hasarlıysa çatlamalar varsa duvarlarda o binalara girmesinler. O binalara yetkililerin kontrolünden sonra girilebilir. Hafif hasarsa, duvarlarda sadece sıva çatlamasıyla mesele değil. Kolonlarda da hasar olabilir. 6 büyüklüğündeki deprem hasar almış binayı yıkar. Binalarda herhangi bir hasar yoksa binaya girmede sakınca yok." şeklinde konuştu.









Erdoğan: Depremde 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 yaralı var AFAD, 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu AFAD, daha önce 7,4 olarak açıkladığı Pazarcık depreminin büyüklüğünü 7,7 olarak güncelledi Bazıları 6'dan büyük olmak üzere 100'den fazla artçı deprem meydana geldi Deprem bölgelerinde 4 ilde 2 hafta, 6 ilde 1 hafta eğitime ara verildi GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Artçı deprem, bir depremden sonra aynı bölgede zaman zaman oluşan daha küçük ölçekli depremlerin ortak adı. Artçı depremlerin ne zaman biteceği bilinmiyor. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

Tekrar deprem bekleniyor mu, olacak mı? Artçı depremler sürüyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da gerçekleşti. Özellikle bölge halkı "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?" sorularına yanıt arıyor. Artçı depremler, peş peşe ve oldukça şiddetli şekilde yaşanıyor. Türkiye, göçük altından çıkacak iyi haberleri bekliyor…Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi CNN TÜRK'e değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.AFAD'dan alınan bilgiye göre, 20 Şubat akşamı saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depreminhemen ardından ise bu kez Hatay Samandağ'da saat 20:07'de 5.8 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.Deprem Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi çevre illerden hissedildiDepremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, şu bilgileri verdi;İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz.Bölgedeki yetkililerin direktiflerine uymak büyük önem taşımakta.İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Bölgedeki yetkililerin direktiflerine uymak büyük önem taşımakta.Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Habertürk'e bir açıklama yapmıştım. Deprem bölgesine gelmeden önce bu depremin, son yüz yılın en büyük ikinci deprem felaketi olduğunu söylemiştim. Fakat dün geceden beri gözlediğim verileri deprem verileriyle birleştirdiğimde, bu depremin Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.1999 Gölcük depreminden daha büyüktü ama artımız şu; Gölcük merkezli depremde nüfus yoğunluğumuz daha fazlaydı ve buna bağlı olarak maalesef can kaybımız yüksekti. Burada nüfus yoğunluğumuz daha az.Bu parçanın kırıldığı görülüyor. Ancak bununla birlikte başka fay hatları da kırılmış olabilir. Meydana gelen artçılar geniş alanlara yayıldığı için başka fay hatlarını etkileyebilir.Fayın niteliği saptandı sol yanal doğrultu atımlı bir fay. 7.7'lik ilk depremle, 4-5 metrelik bir yer değiştirme söz konusu.Türkiye'de 20 fay hattında kırılma bekleniyordu. 6.8'lik Elazığ ve 7.7'lik Pazarcık'ın ardından bu sayı 18'e düştü. Bununla birlikte; Hatay'dan geçen parça da uzun zamandır deprem üretmiyor. Sismik boşluk sınıfında değerlendirilen İstanbul'un güneyinde de bir hat var.Bingöl tarafında, Gölbaşı'nın kuzeyinde yine Doğu Anadolu Fayı'nda, Erzincan'da Güneysu, İzmir'de Tuzla fayı, Balıkesir'de Gökçeyazı segmenti korkutan fay hatları. Yakın gelecekte deprem üretebilir."Bölgedeki izlenim ve gözlemlerim kapsamında; gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti yaşadığımız depremlerle kırılmış oldu.Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor.