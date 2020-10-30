Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi

Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir'deki deprem nedeniyle 5 maçın ertelendiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
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30 Ekim 2020 18:24
Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir'deki deprem nedeniyle profesyonel liglerde yarın ve 1 Kasım Pazar günü oynanacak 5 maçın ertelendiği duyurdu.

Açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'deki Karşıyaka-Fenerbahçe ve İzmirspor-Göztepe, TVF Kadınlar 2. Ligi'ndeki Arkas Spor-Denizli Merkez Efendi Belediyespor ve Bornova Belediyespor-Akhisargücü müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.



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