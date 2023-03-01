DEPREM KREDİSİ BAŞVURUSU 2023! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank 100 bin deprem kredisi başvurusu

''Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.'' denildi.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

Kredi Miktarı 50.000,00 TL Kredi Tipi İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI (WEB-36 AY) Vade 12 Faiz Oranı %1,91 Taksit Periyodu 1 KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem 3 BSMV %10,00 Toplam Ödenecek Tutar 59.185,27 TL Taksit Tutarı 8.067,28 TL Kredi Tahsis Ücreti 250,00 TL Ekspertiz Ücreti 0,00 TL Yıllık Maliyet Oranı* %33,6064

VakıfBank 100.000 TL kredi faizi ne kadar?





Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) 3.000-50.000 TL 03-36 Ay %1.55 * 50.001-100.000 TL 03-24 Ay 100.001-125.000 TL 03-12 Ay

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kamu bankaları yazılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kredi destek limitinin ne kadar olduğu ya da Vakıfbank'ın depremzedelere 100 bin TL destek kredisi vereceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor. Bankalar henüz tavan ve taban limitleri belirlemiş değil.Bankalar deprem destek kredisi için 36 aya kadar vade yapacağını duyurmuş, bireysel müşterilerden 6 ay geri ödeme almayacağını belirtmişti. Vakıfbank'ın 100 bin TL destek kredisi vereceği iddiaları olmasa da sizler için Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi masraflarını hazırladık.Deprem destek kredisi faizleri belli olmadı ancak güncel Vakıfbank kredi faizleri şu şekilde;Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 000 TL Nakit Avans tanımladık.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine milyarlarca lira yardım gönderen ve AFAD iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Halkbank deprem kredisi ile de bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile, "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık." açıklamasında bulundu.Afet riski altındaki evlerinizi dönüştürebilmeniz için, sizlere sunduğumuz özel avantajlara sahip kredimizdir. Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.Garanti BBVA müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay faizsiz başvuru gerekmeksizin erteledi. Ayrıca, depremde hasar alan vatandaşların başvurması durumunda en uygun finansal çözümün bulunacağı duyuruldu.TEB tarafından yapılan, depremzede vatandaşlara yardım paketine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz."İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini duyurdu. Ayrıca depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.