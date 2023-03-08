DEPREM KREDİSİ BAŞVURUSU 2023? 100 bin TL deprem kredisi desteği başvurusu nasıl yapılır?

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Deprem kredisi desteği başvuru detayları araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 11 ili etkilemişti. Bölgede yaşayanların yanı sıra esnafa deprem kredisi imkanı Cumhurbaşkanı Erdoüan tarafından duyuruldu. Peki, depremzede esnaf kredisinden kimler faydalanabilecek?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde ticari faaliyetlerin ayağa kaldırılması için verilen destekleri duyurdu.Deprem bölgesinde yıkılan ve kullanılamaz hale gelen iş yerleri için mobil çözümler üretildiğini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarının, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silineceği bilgisini verdi.Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını belirten Erdoğan, "Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGF destekli kredi paketine 100 milyar TL daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili vururken, yıkıcı sonuçlar doğurmuştu. Depremden etkilenen yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.Deprem bölgesindeki esnafa kredi desteği! Mart 2023 Depremzede esnaf kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler alabilir?Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart tarihli Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.'' sözlerini kullandı.İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini duyurdu. Ayrıca depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 000 TL Nakit Avans tanımladık.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine milyarlarca lira yardım gönderen ve AFAD iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Halkbank deprem kredisi ile de bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile, "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık." açıklamasında bulundu.Afet riski altındaki evlerinizi dönüştürebilmeniz için, sizlere sunduğumuz özel avantajlara sahip kredimizdir. Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık faizsiz kredinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı netleşti.Bugün açıklanan projeye göre yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek. Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak.Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.Projeden yararlanmak için aranan nitelikler şöyle:– Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi– İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması– Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi– Hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde bir engel bulunmaması– Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanmasıİBB bu proje için toplamda 2,9 milyar TL'lik bir bütçe ayırdı. Bu bütçeyle bir yıl içinde 14 bin 77 konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.Örnek ödeme planıKredi kullanan vatandaş birinci yıl her ay ortalama 2 bin 700 TL taksit ödeyecek. Yani asgari ücretin yaklaşık üçte biri.İBB ise her ay söz konusu ödeme için vatandaşa ayda 17 bin TL'lik bir finansman desteği sağlayacak.Bir diğer proje kira yardımı.İBB İstanbul genelinde hızlı tarama testleri yaptığı sırada 'durduğu yerde bile çökme riski taşıyan' 318 bina için harekete geçti. Bu binada oturan vatandaşlara kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapılmadan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın belirlediği limitin üç katı kadar kira yardımı yapılacak. Kiracılarda bu destek 12 ay, maliklerde 18 ay olacak.Bakanlığın belirlediği kira yardımı 1500 lira. İBB'nin vereceği yardımsa 4 bin 500 TL.