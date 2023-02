Deprem kaç kişi öldü? Deprem ölü sayısı 6 Şubat 2023! Deprem can kaybı sayısı açıklandı

32 ARTÇI, EN BÜYÜĞÜ 6,6





AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.





Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU





Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.





Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.





KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: HASAR CİDDİ







Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." açıklamasında bulundu.





MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 420 YARALI VAR





Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.





DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ





Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte ilke belirlemelere göre 6 binanın yıkıldığını, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin de yaralandığını duyurdu.





ŞANLIURFA'DA 18, OSMANİYE'DE 7 CAN KAYBI





Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 77 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.





Ayhan kentte 19 binanın yıkıldığını, yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.





Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKİPLER İVEDİLİKLE SEVK EDİLDİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." dedi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.





AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.





Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.





TAG OTOYOLU KAPATILDI





TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep batı kavşağı arası, deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik D-400 yoluna yönlendirildi.





"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"





Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.





MSB: NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.





Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi açıklandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında 42 artçı deprem oldu. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde deprem hissedildi. Peki depremde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi yaralandı?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili son rakamları paylaştı.Oktay, "toplamda 284 can kaybı var, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı" dedi ve sayıların artacağının tahmin edildiğini söyledi.AFAD'da yaptığı açıklamada Oktay, illerdeki can kaybı, yaralı ve yıkılan bina sayısıyla ilgili şu detayları verdi:-Kahramanmaraş'ta 70 can kaybı, 200 yaralı, 300 yıkılan bina.-Gaziantep'te 80 can kaybı, 600 yaralı, 581 yıkılan bina.-Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı, 200 yıkılan bina.-Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralı, 83 yıkılan bina.-Adıyaman'da 13 can kaybı, 22 yaralı, 100 yıkılan bina.-Diyarbakır'da 14 can kaybı, 226 yaralı, 20 yıkılan bina.-Şanlıurfa 18 can kaybı, 200 yaralı, 60 yıkılan bina.-Kilis 8 can kaybı, 200 yaralı, 50 bina yıkılan bina.-Adana 10 can kaybı, 118 yaralı, 16 bina yıkılan bina.-Malatya, 47 can kaybı, 550 yaralı, 300 yıkılan bina.AFAD şu açıklamayı yaptı; "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.Gelişmeleri takip ediyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."