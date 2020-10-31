Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına ne konur?

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).Önemli belge fotokopileriKimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)Tapu, sigorta, ruhsat belgeleriZorunlu Deprem PoliçesiDiplomalarPasaport, banka cüzdanı vb.Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)Giyeceklerİç çamaşırıÇorapYağmurlukİklime uygun giysilerSabun ve DezenfektanlarDiş fırçası ve macunuIslak mendilTuvalet kâğıdıHijyenik pedDiğer malzemelerİlk yardım çantasıUyku tulumu veya battaniyeÇakı, düdük, küçük makasKağıt, kalemPilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)