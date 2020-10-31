Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına ne konur?
Deprem çantası oluşturmak büyük önem taşımaktadır bunun nedeni deprem olduktan sonra bina dışına çıkmak ve sonrasında geçen zamanda ihtiyaçların oluşması büyük önem taşımaktadır. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
DEPREM ANINDA BİNA İÇİNDEYSEK ALINACAK ÖNLEMLER
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.) Giyecekler İç çamaşırı Çorap Yağmurluk İklime uygun giysiler Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
DEPREM ÇANTASINA NE KONUR?
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped Diğer malzemeler İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kağıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)