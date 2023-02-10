Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor

Karabük'te çocukların "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderdiği oyuncaklar arasından duygu dolu notlar çıkıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor
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10 Şubat 2023 19:38
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karabük'teki çocuklar, oyuncaklarını bölgeye gönderdi.

Valilik koordinasyonunda oluşturulan alanda toplanan yardımlar, paketlenmek üzere açıldığında görevliler, bazı oyuncaklara iliştirilen notları gördü.

Ailesinin hazırladığı yardım paketine 11 yaşındaki Berat Emir Dilaver de oyuncağını koydu. Dilaver'in oyuncağa iliştirdiği notta, "Hey çocuk korkma, herkes sizin için dua ediyor. Üzülme, korkma her şeyin iki katına sahip olacaksın. Hepimiz sizi seviyoruz." yazısı yer aldı.

Yine oyuncak ve çikolata gönderen ilkokul öğrencileri Yusuf Erdem kardeşi Zeynep Gül Beşevli de notlarında, "Deprem bölgesindeki çocuklara çok üzüldük. Onlar için oyuncak ve yiyecek gönderiyoruz, onları çok seviyoruz. Allah hepsine yardım etsin, dualarımız sizinle çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.



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