Deprem bölgesindeki özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'na direkt katılacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, deprem bölgesindeki özel sporcuların Türkiye Şampiyonası'na direkt dahil edileceğini söyledi.



Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli temaslarda bulunan Aydın, AA muhabirine, afetin ikinci günü bölgeyi dolaşarak durumu gördüğünü, geçen zaman içinde etkilenen tüm illerde hızla toparlanma olduğunu kaydetti.



Aydın, belediyelerin ve devletin engelli çocuklara gerek çadır, gerek konteyner konusunda büyük destek verdiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu pozitif ayrımcılığı yaptığı, engelli bireye sahip ailelere öncelik tanıdığı için federasyonum adına, tüm engelli aileler adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Depremin ardından 11 ildeki sporculara tek tek ulaştıklarını aktaran Aydın, şu değerlendirmede bulundu:



"Ulaşamadığımız, konuşmadığımız çocuğumuz kalmadı. Deprem tüm milletimizi çok üzdü ama beni mutlu eden tek bir şey var ki o da deprem bölgesinde hiçbir özel sporcunun burnu bile kanamadı. 11 ilde depremden etkilenen ailelerimizin yanındayız. Özel sporcu çocuklara bire bir dokunacak, onlara yine spor yaptıracağız, hatta daha özenle yaptıracağız. Federasyon olarak 81 kentimizde il şampiyonaları yapıyoruz. Yüzme şampiyonamıza 30 bin sporcu katıldı. İl şampiyonası yapmadan depremzede çocuklarımızı direkt Türkiye Şampiyonası'na alacağız. Belki bu depremzede çocuklarımızdan milli takıma seçilenler olacak. Bu çocuklar inşallah ülkemizin bayrağını Avrupa'da ve dünyada dalgalandıracak."



Birol Aydın, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 2 bin özel sporcunun Türkiye Şampiyonası'na katılımını sağlayacaklarını vurguladı.



- "Aldıkları madalya, en kıymetli hediye oluyor"



Kulüp ve sporcu sayısı bakımından Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonu olduklarını belirten Aydın, "Her engellinin yapabileceği bir spor var" sloganıyla engellileri evlerinden çıkarıp, spora yönlendirdiklerini anlattı.



Başkan Aydın, çocukların spor yaparken sosyalleştiğine dikkati çekerek, "Aldıkları madalya, belki de onların ömür boyunca aldıkları en kıymetli hediye oluyor. Çünkü bizim çocuklarımız, diğer çocuklar gibi okuyup bir meslek sahibi olamıyor. Onların Türkiye Özel Sporcular Federasyonundan aldığı bir madalya, o annenin, o ailenin gururu oluyor. Bu gururu da inşallah 2 bin sporcumuza yaşatacağız." ifadelerini kullandı.



Özel sporcuların hiçbir zaman yalnız olmadığını dile getiren Aydın, devletin tüm imkanlarının onlar için seferber edildiğini sözlerine ekledi.









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