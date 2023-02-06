Deprem bölgesindeki kişilerin borcu erteleniyor

Türkiye Bankalar Birliği, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verdi.



TBB, deprem bölgesine yönelik olarak, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındığını bildirdi.



TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli, birçok ilimizde can kaybına ve hasara neden olan deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.



Birliğimiz Yönetim Kurulu 6 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Deprem felaketi nedeniyle, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşülmüştür.





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