Deportivo'yu Seedorf da kurtaramadı

'nın 26. haftasında Seedorf'un çalıştırdığı, deplasmanda'ye konuk oldu. 90 dakika sonunda Getafe, Deportivo'yu 3-0 mağlup etmeyi başardı.Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Angel Rodriguez, 44. dakikada kendi kalesine Eneko Boveda ve 82. dakikada Jorge Molina kaydetti.Emre Çolak karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu mağlubiyetin ardından Deportivo ligde 18 puanda kalırken, Getafe puanını 36'ya çıkardı.Deportivo hafta sonunda sahasında Eibar'ı konuk edecek. Getafe ise hafta sonu Madrid derbisinde Real Madrid ile karşılaşacak.