Deportivo La Coruna Espanyol maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?





DEPORTIVO-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Deportivo La Coruna-Espanyol maçı naklen yayınlanacak.



23 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.



Deportivo La Coruna-Espanyol maçı 23 Şubat Cuma günü saat 23.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.





Deportivo La Coruna-Espanyol maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. La Liga'nın 23. haftasında Deportivo La Coruna-Espanyol karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. İngiltere Premier Lig'de ise bu hafta maç oynanmadı.



İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.



- La Liga



Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek, iki hafta aradan sonra galip geldi.



Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek, liderle 7 puanlık farkı korudu.



Valencia, son 10 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Malaga'yı deplasmanda 2-1 yendi.



Real Madrid ise gollü geçen maçta Real Betis'i deplasmanda 5-3'lük skorla geçti.



La Liga'nın 24. haftası sonunda 62 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 55, Valencia 46 ve bir maç eksiği olan Real Madrid 45 puanla takip etti.



- Bundesliga



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 yenerek, üst üste 10. galibiyetine ulaştı.



İkincilik yarışındaki ekiplerden Borussia Dortmund konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 1-0, Bayer Leverkusen ise deplasmanda Hamburg'u 2-1 yendi.



Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.



Bundesliga'nın 23. haftasının ardından 59 puanı bulunan Bayern Münih; Borussia Dortmund'un 19, Bayer Leverkusen'in 21 ve bir maçı eksik Leipzig'in de 21 puan önünde zirvede yer aldı.



- Serie A



Napoli, sahasında SPAL'ı 1-0 mağlup ederek peş peşe 9. maçını kazandı.



Liderin bir puan gerisindeki Juventus da Serie A'nın 25. haftasındaki derbide deplasmanda Torino'yu 1-0 yenerek, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.



Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Inter ise deplasmanda Genoa'ya 2-0 yenildi.



Puanını 66'ya yükselten Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 50 puanlı Roma ve 48 puanlı Inter izledi.



- Ligue 1



Lider PSG, Ligue 1'in 26. haftasında konuk Strasbourg'u 5-2'lik skorla geçti.



PSG'nin en yakın takipçisi Monaco, evinde Dijon'a karşı 4-0'lık galibiyet aldı.



Zirve takipçilerinden Olympique Marsilya'nın ağırladığı Bordeaux'u 1-0 mağlup ettiği haftada, Olympique Lyon deplasmanda Lille ile 2-2 berabere kaldı.



PSG, 68 puanla en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Monaco 56, Marsilya 55 ve Lyon 49 puanla başkent ekibinin arkasında sıralandı.