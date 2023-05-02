Deplasmanların kralı Fenerbahçe

Bu sezon dış sahada 35 puan toplayan Fenerbahçe, bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-lacivertli ekip deplasman performansı Kadıköy'ü bile geride bıraktı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Deplasmanların kralı Fenerbahçe
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02 Mayıs 2023 12:36
Son güncelleme 02 Mayıs 2023 12:41
Ligde son olarak Sivasspor'u deplasmanda yenen sarı lacivertli takım, bu sezon dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, 32. haftası geride kalan Süper Lig'de deplasman maçlarında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan topladı. Dış sahada alınan puanlarda ligin lideri durumuna geldi. Yine dış saha maçlarında toplam 33 gol atıp 14 gol yiyerek +19 averaj elde etti. Kanarya kendi sahasında ise 32 puan topladı. Bu alanda Beşiktaş 39 puanla zirvede yer aldı.

Sarı lacivertliler ise Galatasaray (38) ve Adana Demir'in (37) ardından 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ayrıca iç saha maçlarında 42 gol atıp kalesinde 23 gol gördü.

 
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