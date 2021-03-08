Deplasmanın kralı: Fenerbahçe

Fenerbahçe, Avrupa'da en çok deplasman galibiyeti alan kulüp oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Deplasmanın kralı: Fenerbahçe
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08 Mart 2021 21:40
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da da zirveye tırmandı.

Sarı - lacivertliler, Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok deplasman galibiyeti alan takım oldu.

Fenerbahçe, oynadığı 14 deplasman maçında 11 galibiyet alarak, 13 maçta 11 galibiyet alan Milan ve 15 maçta 10 galibiyet alan Leicester City'i geride bıraktı.



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