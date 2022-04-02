Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Beypiliç Boluspor ile Manisa FK karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Manisa FK 2-1 kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Erhan Çelenk ve 49. dakikada Marvin Gakpa kaydetti. Boluspor'un tek golü ise 77. dakikada Bekim Balaj'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Manisa FK, ligde 8. sıraya yerleşti. 35 puanda kalan Boluspor ise 11. sırada konumlandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Erhan Çelenk ve 49. dakikada Marvin Gakpa kaydetti. Boluspor'un tek golü ise 77. dakikada Bekim Balaj'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Manisa FK, ligde 8. sıraya yerleşti. 35 puanda kalan Boluspor ise 11. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Manisa FK, evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Boluspor ise deplasmanda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.