Deplasmanda alev alev: Milan!

Milan, Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ederek lider Inter'i takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Deplasmanda alev alev: Milan!
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07 Mart 2021 18:56
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Hellas Verona ile AC Milan karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan, 2-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rade Krunic ve 50. dakikada Diogo Dalot attı.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Verona'da ise Koray Günter ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı, Mert Çetin ise yedekler arasında bekledi.

Milan, Serie A'da çıktığı son 20 deplasman maçında 15. galibiyetini alırken sadece 1 kez (Spezia) yenildi.

Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 56'ya yükseltti. Verona ise 38 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta Napoli'yi ağırlayacak. Verona ise Sassuolo deplasmanına gidecek.



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