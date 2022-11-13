Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 ile geçti. Aslan, yıldızlarının resital yaptığı gecede 2 kez de direğe takıldı. Fenerbahçe 'nin kaybettiği haftada alınan müthiş galibiyetle puan farkı 2'ye indi. İlk 12 haftada toplam 16 kez ağları sarsabilen Aslan'ın forvetleri, Başakşehir maçına tam 7 gol sığdırdı.



Direk rekoru daha da gelişti



Bu sezon açık ara şutları en fazla direkten dönen takım olan Galatasaray, dün akşam da 2 kez direğe takıldı. Cim Bom'un böylece direkten dönen top sayısı 13'e yükseldi. Sarı-Kırmızılılar bu alanda da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.



Hepsi için ilklerin gecesi



7-0'lık skor dün akşam sahada olan birçok baş aktör için bir ilk anlamına geliyordu. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7-0'lık galibiyet sevinci yaşadı, aynı şekilde Emre Belözoğlu da henüz kariyerinin başında olsa da ilk kez böyle ağır bir yenilgiyle karşılaştı. Aynı zamanda bu skor, Başakşehir'in de ilk kez 7-0 kaybetmesi anlamına geliyordu.



Muslera geri dönüşü uzattı!



Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde Muslera, Kerem, Boey, Oliveira ve Torreira sarı kart sınırında bulunuyordu. Bu isimlerden sadece Muslera sarı kart gördü ve ara sonrasında oynanacak olan İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. Muslera, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyeceği için Milli Takım kampına katılacak. Tecrübeli oyuncu cezası nedeniyle dönüşte ekstra izin alabilir.



Emre Taşdemir'e nazar değdi



Son haftaların sürpriz ismi Emre Taşdemir, dün geceye de ilk 11'de başladı. Ancak 23. dakikada sakatlık yaşayan oyuncu yerini Kazımcan'a bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kenara gelen Emre Taşdemir'in durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak. Sağlık ekibinin bugün Emre'yle ilgili açıklama yapması bekleniyor.



Abdülkerim'in ilk golü



Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray formasıyla dün gece bir ilk yaşadı. Tarihi zaferin son golünü 88. dakikada filelere gönderen Abdülkerim, Sarı- Kırmızılı takımda ilk kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Juan Mata'nın asistini gole çeviren başarılı oyuncu maç sonunda büyük sevinç yaşadı.







