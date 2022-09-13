Deplasman kralı Galatasaray

İlk 6 haftada 4 deplasmana çıkan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlikl 10 puan topladı. Süper Lig'in dış sahada en başarılı takımı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Deplasman kralı Galatasaray
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13 Eylül 2022 09:51
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 deplasmana çıkan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlikl 10 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, ligin dış sahada en başarılı takımı oldu.

Antalyaspor ve Ümraniyespor'un ardından Kasımpaşa'yı yenen sarı-kırmızılılar Trabzon'dan beraberlikle döndü.

Aslan, geçen sezon ise deplasmanda 10 puanı tam 11 dış saha maçında toplamayı başarmıştı. 

 

 

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