Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 deplasmana çıkan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlikl 10 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, ligin dış sahada en başarılı takımı oldu.
Antalyaspor ve Ümraniyespor'un ardından Kasımpaşa'yı yenen sarı-kırmızılılar Trabzon'dan beraberlikle döndü.
Aslan, geçen sezon ise deplasmanda 10 puanı tam 11 dış saha maçında toplamayı başarmıştı.
Antalyaspor ve Ümraniyespor'un ardından Kasımpaşa'yı yenen sarı-kırmızılılar Trabzon'dan beraberlikle döndü.
Aslan, geçen sezon ise deplasmanda 10 puanı tam 11 dış saha maçında toplamayı başarmıştı.