Deplasman kralı Galatasaray!

Dış sahadaki son 6 maçını kazanan Galatsaray, söz konusu süreçte 21 gol attı, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

, Fotoğraf; DHA
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Deplasman kralı Galatasaray!
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17 Mart 2023 13:05
Galatasaray, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan Cim-Bom, tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi. 

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