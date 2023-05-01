Fenerbahçe için geçtiğimiz sezonlarda başarının gelmemesinin en önemli nedeni, Kadıköy'deki müthiş performanslara rağmen deplasmanda kaybedilen puanlar oldu. Bu sezon ise tablo tamamen değişti.Fenerbahçe, kalesi olan Ülker Stadı'nda büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilen Kanarya, ligin alt sıralarındaki ekiplerden Ümraniye ve İstanbulspor ile berabere kaldı, Giresunspor'a mağlup oldu. İç sahada 15 karşılaşmanın 5'inde puan bırakan Fenerbahçe, deplasmanda ise adeta canavara dönüştü.Jorge Jesus'un öğrencileri son olarak Sivas'tan 3-1'lik zaferle döndü. Sarı-Lacivertliler, ligde 15 dış saha mücadelesinin 11'inde galip geldi. Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Adana Demir ile oynadığı maçta ise tartışmalı hakem kararları sonunda sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Kaybedilen Konyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarının ortak noktası ise Kanarya'nın 10 kişi kaldıktan sonra mağlubiyet gollerini yemiş olmasıydı.Fenerbahçe, Avrupa macerasında da dış sahada çok iyi bir performans sergiledi. Bu sezon dış sahadaki tek Avrupa yenilgisi, ilk yarısında inanılmaz gollerin kaçırıldığı 2-0 kaybedilen Sevilla maçında geldi. Kanarya, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev ile dış sahada berabere kalmasına rağmen evinde yenilerek elendi. Avrupa Ligi'nin eleme turlarında ise Austria Wien'i mağlup eden Kanarya, Slovacko ile 3- 0'ın rövanşında 1-1 berabere kaldı.Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki grup etabında ise Dinamo Kiev ve AEK Larnaka deplasmanlarında galip gelirken, Rennes'de 2-0 geriye düşmesine rağmen puanla dönmeyi bildi. Sarı-Lacivertliler şimdi yine kritik iki deplasmana çıkacak. Kupada çarşamba günü Sivas'a konuk olacak Kanarya, ardından ligde Giresunspor ile karşılaşacak.