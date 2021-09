Depay ve Van Gaal: 'Türkiye maçı çok farklı olacak'

Memphis Depay, Hollanda forması altında son 11 maçında 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.



A Milli Takımımızın rakibi Hollanda'nın yıldızı Depay, kritik maçtan önce TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, "Tam olarak beklentilerimizi ifade edemiyorum. Biz hücumda olabiliriz, Türkiye savunmada olabilir ama Türkiye'nin Hollanda'nın çok iyi bir takım olduğunu göreceğini söyleyebilirim. Bu karar verici bir maç. Kazanırsak iki puan öne geçeceğiz ve nihayete doğru istediğimizi alacağız. Bu bir final değil, grup dengeli bir grup" ifadelerini kullandı."Türkiye çok iyi bir takım.Türkler bence önce defans oynayacak, daha sonra hücumu düşünecekler. Maça başlayacağız ve daha sonra oyun içerisinde de bizim stratejilerimiz gelişecek. Güçlü bir takımımız var, her oyuncumuz kendine güveniyor ve bu harika bir his."Burak Yılmaz güçlü bir futbolcu ve bizim için tehlikeli olabilir."Van Gaal, basın toplantısında Hollandalı gazeteci ile atıştı; "Sen bir gazetecisin ve sadece bunun için vizyonun var. Senin futbola dahi bir vizyonun yok! 3-5-2 de oynayabiliriz, 5-3-2 de! Ben 70 yaşındayım kendimi geliştiriyorum, umarım sen de yaparsın! Sen benim kitabımı okumadın sanırım, Pep'e söylediğimi bilmiyor musun""Türkiye maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Depay, "Türkiye'de oynadığımız maça göre çok daha farklı oynamak zorundayız. Türkiye'de arkadaşlarım var, Türkçe kelimeleri biliyorum. "Dar alana sıkışmış oyunlarda forvet oyuncusu olarak doğal olarak zorlanırsınız. Rakipler de bize karşı her zaman sıkıştıran, kapalı bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Takıma güveniyorum ve her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Türkiye'deki maçı tekrardan izledik, iyi değildik ve şu anda daha iyi olmak zorundayız" dedi.