Depay, Juventus'un radarında!

Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Memphis Depay için yeni bir iddia gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Juventus, geçtiğimiz sezon transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı Memphis Depay için yeni bir hamle yapacak.



İtalyan devinin başka kulüplerle rekabete girmemek için transferi bitirmek için harekete geçtiği belirtildi.



Juventus'un Hollandalı yıldıza 7 milyon Euro vermeye hazır olduğu kaydedildi.



28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 131 dakika forma giydi ve bir gol kaydetti.





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