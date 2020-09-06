Depay için açıklama: 'Tek talip Barcelona değil'

Olimpik Lyon Başkanı Aulas, kanat oyuncusu Depay için Roma'nın da talip olduğunu açıkladı.



Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın, Depay'ı kadrosunda görmek istediği biliniyor.



"ROMA DA TALİP"



Aulas yaptığı açıklamada; "Depay'ın kontratı Haziran 2021'de sona eriyor. Koeman onu çağırıyor olabilir ama Roma da istiyor." dedi.



Memphis Depay, geçtiğimiz sezon takımı Olimpik Lyon ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti. Lyon 7. sıradayken Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Avrupa kupalarına katılma hakkı kalmadı. Depay'ın bu nedenle ayrılmak istediği belirtiliyor.



