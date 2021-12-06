Depay, Barcelona'dan ayrılmak istiyor!

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın, takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Depay, Barcelona'dan ayrılmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2021 17:23
Barcelona'ya geçtiğimiz yaz Lyon'dan bedelsiz bir şekilde transfer olan Memphis Depay'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

El Nacional, Hollandalının, daha önce Barcelona'dan bu kadar kısa sürede ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ancak kendisini İspanya'ya getiren Ronald Koeman'ın görevden alınmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını aktardı.

Öte yandan haberde Barcelona'nın, Borussia Dortmund yıldızı Erling Haaland'a olan ilgisi, Edinson Cavani ve Arthur Cabral için de hamle yapmaya hazırlanması oyuncuyu, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye sevk ettiği ifade edildi.

Depay bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol ve 2 de asist yapma başarısı gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.