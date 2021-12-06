Depay, Barcelona'dan ayrılmak istiyor!

Barcelona'ya geçtiğimiz yaz Lyon'dan bedelsiz bir şekilde transfer olan Memphis Depay'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.



El Nacional, Hollandalının, daha önce Barcelona'dan bu kadar kısa sürede ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ancak kendisini İspanya'ya getiren Ronald Koeman'ın görevden alınmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını aktardı.



Öte yandan haberde Barcelona'nın, Borussia Dortmund yıldızı Erling Haaland'a olan ilgisi, Edinson Cavani ve Arthur Cabral için de hamle yapmaya hazırlanması oyuncuyu, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye sevk ettiği ifade edildi.



Depay bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol ve 2 de asist yapma başarısı gösterdi.





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