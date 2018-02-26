'ın devre arası transfer döneminde Ukrayna ekibi'e kiraladığı 30 yaşındaki kaleci, yeni takımına çabuk alıştı. Dinamo Kiev Başkanıise yaptığı açıklamada Boyko hakkında övgü dolu sözler kullandı.Ukrayna basınına konuşan Ihor Surkis, ''Böylece daha fazla kiralık olmaz. Oynayışını, çalışmasını çok beğeniyorum. Avrupa Ligi'nde AEK maçında gösterdiği performansa bakın. Uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı ve takımı için sorumluluk aldı, harika kurtarışlar yaptı'' sözlerini kullandı.Ukraynalı kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayabileceğini ve Beşiktaş'ın bir zorluk çıkarmayacağını belirtmişti. Kiev ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan Boyko, kalesinde sadece 1 gol gördü.