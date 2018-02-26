  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Denys Boyko için en iyi transfer dediler!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Ukraynalı kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev başkanından övgü dolu sözler aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Denys Boyko için en iyi transfer dediler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 15:43
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e kiraladığı 30 yaşındaki kaleci Denys Boyko, yeni takımına çabuk alıştı. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise yaptığı açıklamada Boyko hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Ukrayna basınına konuşan Ihor Surkis, ''Boyko, bizim en iyi transferlerimizden biri oldu. Bonservisiyle birlikte onu alabiliriz. Böylece daha fazla kiralık olmaz. Oynayışını, çalışmasını çok beğeniyorum. Avrupa Ligi'nde AEK maçında gösterdiği performansa bakın. Uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı ve takımı için sorumluluk aldı, harika kurtarışlar yaptı'' sözlerini kullandı.

BOYKO, BEŞİKTAŞ'IN ZORLUK ÇIKARMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ukraynalı kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayabileceğini ve Beşiktaş'ın bir zorluk çıkarmayacağını belirtmişti. Kiev ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan Boyko, kalesinde sadece 1 gol gördü.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için