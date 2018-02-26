Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e kiraladığı 30 yaşındaki kaleci Denys Boyko, yeni takımına çabuk alıştı. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise yaptığı açıklamada Boyko hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Ukrayna basınına konuşan Ihor Surkis, ''Boyko, bizim en iyi transferlerimizden biri oldu. Bonservisiyle birlikte onu alabiliriz. Böylece daha fazla kiralık olmaz. Oynayışını, çalışmasını çok beğeniyorum. Avrupa Ligi'nde AEK maçında gösterdiği performansa bakın. Uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı ve takımı için sorumluluk aldı, harika kurtarışlar yaptı'' sözlerini kullandı.
BOYKO, BEŞİKTAŞ'IN ZORLUK ÇIKARMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Ukraynalı kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayabileceğini ve Beşiktaş'ın bir zorluk çıkarmayacağını belirtmişti. Kiev ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan Boyko, kalesinde sadece 1 gol gördü.
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Ukrayna basınına konuşan Ihor Surkis, ''Boyko, bizim en iyi transferlerimizden biri oldu. Bonservisiyle birlikte onu alabiliriz. Böylece daha fazla kiralık olmaz. Oynayışını, çalışmasını çok beğeniyorum. Avrupa Ligi'nde AEK maçında gösterdiği performansa bakın. Uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı ve takımı için sorumluluk aldı, harika kurtarışlar yaptı'' sözlerini kullandı.
BOYKO, BEŞİKTAŞ'IN ZORLUK ÇIKARMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Ukraynalı kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayabileceğini ve Beşiktaş'ın bir zorluk çıkarmayacağını belirtmişti. Kiev ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan Boyko, kalesinde sadece 1 gol gördü.
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