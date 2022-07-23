Denys Antyukh: 'Her şey bizim elimizde'

Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Denys Antyukh, Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi soruları yanıtladı.



Fenerbahçe ile oynanan ilk maçın ardından takımdaki atmosfer sorulan 24 yaşındaki futbolcu, "Takımdaki hava iyi. Cuma günü dinlendik ve cumartesi günü ikinci maç için hazırlıklara yeniden başladık. Takım iyi durumda ve iyi bir şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Takımın teknik direktörü Mircea Lucescu'nun ilk maçtaki oyundan ve sonuçtan mennun olup olmadığı sorusu yöneltilen Antyukh, "Önemli olan şey kaybetmemekti. Her şey bizim elimizde. Rövanş karşılaşması önümüzde. Gidip gol atmalı ve kazanmalıyız" şeklinde konuştu.



Polonya'da oynanan ilk maçta hata yapıp yapmadıklarına değinen 24 yaşındaki futbolcu, "Genel olarak bu futbol, her futbolcu hata yapar. Ama bu sorun değil" sözlerini kullandı.



Son olarak, Lucescu'nun bu tür maçlardan önce takımı hangi sözlerle motive ettiği sorulan orta saha oyuncusu, "Bunları söylemeyeceğim, soyunma odasında kalsın" dedi.





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