The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, Denver Nuggets ekibi Troy Daniels veya Gerald Green'i kadrosuna katmayı düşünüyor.



29 yaşındaki Daniels, önceki sezon Los Angeles Lakers için 41 maçta ve Nuggets için altı maçta oynadıktan sonra, bu sezon NBA'de forma giymemişti.



Sezon öncesinde Houston Rockets ile antrenman kampında bulunmuş olan 35 yaşındaki Green, 2018-19 sezonunda Rockets ile 73 maç oynadıktan sonra, aynı şekilde bu sezon NBA'de oynamamıştı.



8 Nisan'da Nuggets, Orlando Magic ile son takas tarihinde yaptığı Aaron Gordon anlaşmasında kadrosuna kattığı Gary Clark'ı serbest bırakmıştı.



Nuggets'ın, Clark'ın yerine başka birini hemen eklemek için acele etmediği, ancak backcourt rotasyonunda şut atabilen ve savunma yapabilen bir oyuncu bulmaya öncelik verildiği için, serbest oyuncu pazarını araştırmaya devam edeceği belirtildi.



