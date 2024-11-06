Denver ve Boston, Lonnie Walker IV'a talip!

Denver Nuggets ve Boston Celtics ekiplerinin, Litvanya'nın Zalgiris kulübünde forma giyen Lonnie Walker IV ile ilgilendikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Denver ve Boston, Lonnie Walker IV'a talip!
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06 Kasım 2024 11:15
Denver Nuggets ve Boston Celtics ekiplerinin, Litvanya'nın Zalgiris kulübünde forma giyen Lonnie Walker IV ile ilgilendikleri iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Nuggets ve Celtics'in bu sezonun ilerleyen zamanlarında Walker'ı kadroya katmakla ilgilenen iki takım olduklarını söyledi.

Daha önce Walker'ın Zalgiris ile olan sözleşmesinde herhangi bir NBA takımının 18 Şubat'tan önce aktif hale getirebileceği bir çıkış hakkı olduğu bildirilmişti.

Son olarak NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Walker, 2023-24 sezonunda maç başına 9,7 sayı, 1,3 asist ve 2,2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Walker, Litvanya ekibiyle anlaşmadan önce Celtics ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı.

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