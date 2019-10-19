Denver, PJ Dozier'ın kontratını çok yıllı anlaşmaya dönüştürdü!

Denver Nuggets iki yönlü kontratı olan guard PJ Dozier'in sözleşmesini çok yıllı bir anlaşmaya dönüştürdü.



21 yaşındaki oyuncu bu yıl Spurs ile G League arasında gidip geliyordu.



Nuggets'la oynanan 21 maçta, 23 yaşındaki combo guard, 4.1 sayı ortalaması ile oynuyordu. Lig önümüzdeki ay Disney World'de devam ettiğinde, Batı Konferansı'nda takıma yardımcı olmak için geri dönecek.



Orlando'daki bubble maçlarından önce verilen özel muafiyet göz önüne alındığında, Dozier, Nuggets için iki yönlü bir oyuncu olarak oynamaya uygun durumdaydı. Ancak Dozier'in anlaşmasını dönüştürmek, takımın istediği takdirde kendisini 2020-21 sezonunun sonuna kadar tutmasına izin veriyor.



Dozier'in kontratında, 2020-21 sezonu için bir takım opsiyonu olduğu düşünülüyor.



