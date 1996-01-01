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Denver Konferans finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı yarı final 7. maçında Denver Nuggets, 3-1 yenik duruma düştüğü serinin son kapışmasında LA Clippers'ı 104-89 mağlup etti ve Batı Konferans finaline yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
NBA Batı Konferansı yarı fina 7. maçında Denver Nuggets, 3-1 yenik duruma düştüğü serinin son kapışmasında LA Clippers'ı 89-104 mağlup etti ve Batı Konferans finaline yükseldi.

Maçta Denver adına galibiyetin mimarı attığı 40 sayıyla Jamal Murray olurken Jokic 16, Garry Harris ve Jerami Grant ise 14 sayıyla oynadı.

LA Clippers'da se Montrezl Harrell 20 sayıyla takımının en skoreri olurken takımın yıldızı Kawhi Leonard maçı 14 sayı 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets daha önce Houston Rockets'ı eleyen Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.


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