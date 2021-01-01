Denver koçu Malone: "Þu anda pek iyi bir takým deðiliz..."

Denver Nuggets baþantrenörü Michael Malone, 2020-21 sezonu öncesi takýmýnda gözlemledikleriyle ilgili endiþelerini dile getirdi.



Açýlýþ maçý için Phoenix Suns ile karþýlaþmadan önce takýmýnýn hangi noktalarda kendini geliþtirmesi gerektiði sorulduðunda Malone, ekibin hazýrlýk maçlarýndaki performansýný þöyle deðerlendirdi:



"Þu anda pek iyi bir takým deðiliz. Organize deðiliz, hücum setlerimiz iþlemiyor, savunmada adamýný tutmayan bir sürü adamýmýz var, iletiþim yok, bir sürü top kaybý yapýyoruz ve özensiziz."



Malone ayrýca ekibin anki kusurlu durumundayken Suns ile karþý karþýya geldiðinde, iþlerin "gerçekten çirkinleþeceðini" iddia etti:



"Phoenix'e karþý þimdi olduðumuz gibi oynarsak, iþler erkenden çok çirkinleþecek."



50 yaþýndaki koç, Nuggets oyuncularýnýn birbirleriyle pek iletiþim kurmadýklarýný da þu ifadelerle açýkladý:



"Çok, çok, çok sessiz bir grubumuz var. Hakemlere karþý sýzlanýrken falan herkes bülbül gibi ötüyor, fakat hücumdayken ayný þekilde konuþup türlü organize olamýyoruz."



