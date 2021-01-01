"Denver kadrosunu geliştirmek isterse, Oladipo'ya bakabilir" iddiası

Denver Nuggets'ın kadro yükseltmesi yapmaya karar vermesi durumunda, Houston Rockets guardı Victor Oladipo'yla ilgilenebileceği iddia edildi.



The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, Denver'ın genç bir oyuncudan vazgeçmeye karar vermesi durumunda, 28 yaşındaki oyuncu ihtimaller arasında yer alabilir:



"Bu, kısa süre önce şut ritmini tekrar bulan Gary Harris için bir alıcı olup olmadığına bağlı. Bu noktada Nuggets'ın, Harris'in şutunun istikrarlı olacağına inanıp inanmadığını sorgulaması gerekli.



Ben Victor Oladipo'ya bir bakardım. Pacers onu Houston'a takas etmeden önce, Nuggets'ın onu istediğini biliyorum. Oladipo'nun kontratı bu yıl bitiyor. Acaba Houston, Oladipo karşılığında Harris artı genç bir oyuncu ile ilgilenir mi?"



Oladipo, yeni takımıyla ilk üç maçında 22.0 sayı, 4.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile oynayarak, Houston kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.



